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Станцію метро «Сирець»
відремонтують за 21,6 млн гривень

Станцію метро «Сирець» відремонтують за 21,6 млн гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 09:35

Станцію метро «Сирець» відремонтують за 21,6 млн гривень

Пропонуємо до обговорення:
Станцію метро «Сирець» планують відремонтувати у 2019 році.

Дивися повний текст Станцію метро «Сирець» відремонтують за 21,6 млн гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 09:35

Виталик и бригада запланировали распилить бабла. (далее слышится кашель Лаврова)
idealstorm
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