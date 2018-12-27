Станцію метро «Сирець» планують відремонтувати у 2019 році.
Дивися повний текст Станцію метро «Сирець» відремонтують за 21,6 млн гривень.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 09:35
Станцію метро «Сирець» відремонтують за 21,6 млн гривень
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Дивися повний текст Станцію метро «Сирець» відремонтують за 21,6 млн гривень.
Додано: Чет 17 січ, 2019 09:35
Виталик и бригада запланировали распилить бабла. (далее слышится кашель Лаврова)
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