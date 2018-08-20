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У столичній міськраді визнали
власне безсилля в боротьбі...

У столичній міськраді визнали власне безсилля в боротьбі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 09:37

У столичній міськраді визнали власне безсилля в боротьбі...

Пропонуємо до обговорення:
У муніципальної влади немає достатньо влади, щоб боротися з вуличною торгівлею.

Дивися повний текст У столичній міськраді визнали власне безсилля в боротьбі з вуличною торгівлею.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 09:37

Стихийные рынки преждечем разгонять нужно систематизировать и понять кого куда разгонять .
на стихийном рынке могут продаваться: 1) продукты питания - таких сразу гнать на прод рынок. где есть санэдемнадзор. 2) всякая мелкая электроника -на промрынок. 3) цветочки - соответственно . 4) всякая барахолка. самый непонятный и разнообразный сегмент для которого скорее всего необходимо построить отдельный рынок подержаных вещей , аля , секонхендрынок.
-Segey-
 
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