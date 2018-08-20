У муніципальної влади немає достатньо влади, щоб боротися з вуличною торгівлею.
Дивися повний текст У столичній міськраді визнали власне безсилля в боротьбі з вуличною торгівлею.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 09:37
У столичній міськраді визнали власне безсилля в боротьбі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У столичній міськраді визнали власне безсилля в боротьбі з вуличною торгівлею.
Додано: Чет 17 січ, 2019 09:37
Стихийные рынки преждечем разгонять нужно систематизировать и понять кого куда разгонять .
на стихийном рынке могут продаваться: 1) продукты питания - таких сразу гнать на прод рынок. где есть санэдемнадзор. 2) всякая мелкая электроника -на промрынок. 3) цветочки - соответственно . 4) всякая барахолка. самый непонятный и разнообразный сегмент для которого скорее всего необходимо построить отдельный рынок подержаных вещей , аля , секонхендрынок.
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