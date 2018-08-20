У муніципальної влади немає достатньо влади, щоб боротися з вуличною торгівлею.
Дивися повний текст У столичній міськраді визнали власне безсилля в боротьбі з вуличною торгівлею.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 09:37
У столичній міськраді визнали власне безсилля в боротьбі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У столичній міськраді визнали власне безсилля в боротьбі з вуличною торгівлею.
Додано: Чет 17 січ, 2019 09:37
Стихийные рынки преждечем разгонять нужно систематизировать и понять кого куда разгонять .
на стихийном рынке могут продаваться: 1) продукты питания - таких сразу гнать на прод рынок. где есть санэдемнадзор. 2) всякая мелкая электроника -на промрынок. 3) цветочки - соответственно . 4) всякая барахолка. самый непонятный и разнообразный сегмент для которого скорее всего необходимо построить отдельный рынок подержаных вещей , аля , секонхендрынок.
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:58
-Segey- с какого это нужно за них думать куда им идти продавать свой хлам? как по мне 1. пришли предупредили. 2. пришли конфисковали и уничтожили товар. 3. конфисковали и уничтожили товар. 4. конфисковали и уничтожили товар и так пока продаваны не начнут считать убытки.
Но по факту они просто платят взятки тому, кто их берет и торгуют дальше
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:38
Чижик. Если поганый мент тронет бабку в переходе, то он получит хороших трындюлей от проходящих мимо прохожих. А так как народ озлобленный на власть и на ментов, то к бабкам никто не лезет.
Я например лучше куплю натурального коровьего молока у бабки чем химического пойла в магазине. Давно из грязи в князи вылезли?
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:45
Как то купил черешни на рынке, а она оказалась с червями. Санэпидемстанция при рынке дала добро на продажу. Тут не надзор нужен а тяжелый кулак. Чтобы если что то и по репе настучать можно было. По другому у нас ни как.
Я сам из масивных дядек и при покупке черешни говорю, что если будет с червями то приду и накормлю. Если арбуз будет гнилой то на голову одену.
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