ОТП? ПУМБ?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:02
Счет ЦБ + Т/С для ФЛ - в каком банке удобнее?
Уважаемые коллеги, возник вопрос - вкаком банке удобнее всего открыть счета в ЦБ, ТС и карту физлица? Счет ЦБ для операций с ОВГЗ, т.е. банк должен иметь сильный трейдинг-деск, идеально быть среди первичных дилеров
ОТП? ПУМБ?
В игноре: ок. 30 профилей (ок. 50% сообщений ветки Валютный рынок)
Додано: Чет 17 січ, 2019 11:42
Коллеги хвалят укргазбанк
Додано: Чет 17 січ, 2019 11:51
Re: Счет ЦБ + Т/С для ФЛ - в каком банке удобнее?
Коллеги работают как юрлица или как физлица? В УГазе нужно лично ходить в центр отделение, где у них хранитель? В ПУМБе все бумаги пересылает личный менеджер...
В игноре: ок. 30 профилей (ок. 50% сообщений ветки Валютный рынок)
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