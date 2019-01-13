Про це йдеться у повідомленні Європейської комісії.
Дивися повний текст ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через ліс-кругляк.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:17
ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через ліс-кругляк.
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:17
Введіть квоту як робить ЄС -10 кубів лісу на рік, і нічого порушено не буде і ліси цілі, і всі задоволені. Або можна дозволити повністю експорт і ввести експортне мито + 300% від вартості деревини, варіантів маса, щоб залишати додану вартість у себе і не порушувати умови асоціації...
|