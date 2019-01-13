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ЄС ініціював переговори з
Україною щодо суперечки через...

ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:17

ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у повідомленні Європейської комісії.

Дивися повний текст ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через ліс-кругляк.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:17

Введіть квоту як робить ЄС -10 кубів лісу на рік, і нічого порушено не буде і ліси цілі, і всі задоволені. Або можна дозволити повністю експорт і ввести експортне мито + 300% від вартості деревини, варіантів маса, щоб залишати додану вартість у себе і не порушувати умови асоціації...
sumy4
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