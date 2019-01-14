Про це йдеться у повідомленні Європейської комісії.
Дивися повний текст ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через ліс-кругляк.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 10:17
ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через ліс-кругляк.
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:17
Введіть квоту як робить ЄС -10 кубів лісу на рік, і нічого порушено не буде і ліси цілі, і всі задоволені. Або можна дозволити повністю експорт і ввести експортне мито + 300% від вартості деревини, варіантів маса, щоб залишати додану вартість у себе і не порушувати умови асоціації...
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:54
Re: ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через.
Переб'ються. Рада все одно не проголосує. Рекорд дії ще більш жорсткого мораторію в Канаді - з 1906 року, і таких країн багато:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 17 січ, 2019 11:28
Re: ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через.
ЕС показал свое истинное лицо.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:26
Перш за все Румуни
Це вони зараз головують.
А в меморандуме и заявлении в первую очередь указанно, что их интересует "Управление лесными ресурсами Украины".
Если украинцы самостоятельно не в состоянии сокращать поголовье успешных вывозящих туда лес - тогда их исключат из управления природными ресурсами Украины.
И вывозить туда будут сами.
Украинцам от леса останутся одни ветки.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 17 січ, 2019 14:19
lapay.
радует,что хоть здесь наши взгляды на судьбу страны совпадают.
перебьются.настораживает только их настырность по этому вопросу.
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