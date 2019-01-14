RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ЄС ініціював переговори з
Україною щодо суперечки через...

ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:17

ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у повідомленні Європейської комісії.

Дивися повний текст ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через ліс-кругляк.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86755
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:17

Введіть квоту як робить ЄС -10 кубів лісу на рік, і нічого порушено не буде і ліси цілі, і всі задоволені. Або можна дозволити повністю експорт і ввести експортне мито + 300% від вартості деревини, варіантів маса, щоб залишати додану вартість у себе і не порушувати умови асоціації...
sumy4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 26.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:54

Re: ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через.

Переб'ються. Рада все одно не проголосує. Рекорд дії ще більш жорсткого мораторію в Канаді - з 1906 року, і таких країн багато:
https://www.obozrevatel.com/finance/eco ... ti-lis.htm

Угода про вільну торгівлю з Канадою не тільки економічно корисна Україні, але й може навчити Київ, як потрібно берегти власний ліс.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат України від Радикальної партії Віктор Галасюк.

"Ця угода дозволяє Канаді виключення з режиму вільної торгівлі для "експорту деревини усіх видів". Тобто Канада може законно обмежувати експорт лісу-кругляка. І вона це вже зробила. Ще у 1906 році. 111 років тому", - наголосив нардеп.

Він зауважив, що крім Канади заборона або суттєві обмеження на експорт лісу-кругляка діють також у понад 30 країнах світу. У тому числі в США (з 1926р.), Бразилії (з 1969р.), Малайзії (з 1972р.), Індонезії (з 1985р.), В'єтнамі (з 1992р.), Новій Зеландії (з 1993р.), та інших країнах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6581
З нами з: 01.08.15
Подякував: 821 раз.
Подякували: 976 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:28

Re: ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через.

ЕС показал свое истинное лицо.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
Повідомлень: 1499
З нами з: 08.10.15
Подякував: 479 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:26

  M-A-X написав:ЕС показал свое истинное лицо.

Перш за все Румуни
Це вони зараз головують.
А в меморандуме и заявлении в первую очередь указанно, что их интересует "Управление лесными ресурсами Украины".

Если украинцы самостоятельно не в состоянии сокращать поголовье успешных вывозящих туда лес - тогда их исключат из управления природными ресурсами Украины.
И вывозить туда будут сами.
Украинцам от леса останутся одни ветки.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6211
З нами з: 20.09.12
Подякував: 601 раз.
Подякували: 790 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:19

lapay.
радует,что хоть здесь наши взгляды на судьбу страны совпадают.
перебьются.настораживает только их настырность по этому вопросу.
Tabak
 
Повідомлень: 164
З нами з: 02.12.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yama і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт прогнозує зростання інфляції через виплати...
R2 » Чет 17 січ, 2019 11:57
4 70
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 січ, 2019 14:15
sumy4
Тристоронні переговори про транзит газу не матимуть...
R2 » Сер 16 січ, 2019 12:17
0 55
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 січ, 2019 12:17
R2
Відомий інвестор погіршив прогноз щодо курсу біткойна
R2 » Пон 14 січ, 2019 12:15
1 109
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 14:24
olnik_ruban

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.