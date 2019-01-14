Про це йдеться у повідомленні Європейської комісії.
Дивися повний текст ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через ліс-кругляк.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 10:17
ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через ліс-кругляк.
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:17
Введіть квоту як робить ЄС -10 кубів лісу на рік, і нічого порушено не буде і ліси цілі, і всі задоволені. Або можна дозволити повністю експорт і ввести експортне мито + 300% від вартості деревини, варіантів маса, щоб залишати додану вартість у себе і не порушувати умови асоціації...
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:54
Re: ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через.
Переб'ються. Рада все одно не проголосує. Рекорд дії ще більш жорсткого мораторію в Канаді - з 1906 року, і таких країн багато:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 17 січ, 2019 11:28
Re: ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через.
ЕС показал свое истинное лицо.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:26
Перш за все Румуни
Це вони зараз головують.
А в меморандуме и заявлении в первую очередь указанно, что их интересует "Управление лесными ресурсами Украины".
Если украинцы самостоятельно не в состоянии сокращать поголовье успешных вывозящих туда лес - тогда их исключат из управления природными ресурсами Украины.
И вывозить туда будут сами.
Украинцам от леса останутся одни ветки.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 17 січ, 2019 14:19
lapay.
радует,что хоть здесь наши взгляды на судьбу страны совпадают.
перебьются.настораживает только их настырность по этому вопросу.
Додано: Чет 17 січ, 2019 14:26
Re: ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через.
Сировини не вистачає, але вони теж розуміють, що нагнути не вийде, хоч нагадувати теж треба, тим паче, скоро нові перемовини по квотам Асоціації.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 17 січ, 2019 15:18
Какие сладкие слова - с логикой поспорить невозможно. Вроде как все правильно предлагаете.
Только вот текст Соглашения об Ассоциации не наделяет Украину данными правами! Квоты может вводить только ЕС, Украина - нет. Также нам запрещено устанавливать экспортные пошлины.
Единственное исключение в вопросе фритрейдерства ЕС -> Украина касается автомобилей. Здесь определено ступенчатое снижение ввозной пошлины - на 1%/год.
Спасибо за это нужно сказать тем, кто готовил соглашение (Янукович, Азаров), и тем, кто подписывал его (Порошенко, Яценюк). И если про первых двух можно хотя бы сказать "лучше поздно, чем никогда", то про вторых - "бачили очі, що купували"
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