Я о..ваю, а мораторій хто встановив - Україна чи ЄС?
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Додано: Чет 17 січ, 2019 16:44
Re: ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через.
Я о..ваю, а мораторій хто встановив - Україна чи ЄС?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 17 січ, 2019 16:48
И ЕС поднял визг и борется с этим! Вы что меня на чем-то подловить решили? Не удастся!
Додано: Чет 17 січ, 2019 16:56
Re: ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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