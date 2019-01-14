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ЄС ініціював переговори з
Україною щодо суперечки через...

ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:44

Re: ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через.

  zРадио написав:В любом случае роскоши принимать самостоятельные решения мы себя лишили. Как реально можно противодействовать - только восстанавливая леса со скоростью их вырубки.

Я о..ваю, а мораторій хто встановив - Україна чи ЄС? :shock:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:48

  lapay написав:
  zРадио написав:В любом случае роскоши принимать самостоятельные решения мы себя лишили. Как реально можно противодействовать - только восстанавливая леса со скоростью их вырубки.

Я о..ваю, а мораторій хто встановив - Україна чи ЄС? :shock:


И ЕС поднял визг и борется с этим! Вы что меня на чем-то подловить решили? :mrgreen: Не удастся!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:56

Re: ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через.

  zРадио написав:И ЕС поднял визг и борется с этим!

Зі своїм вереском? ;)
Ну, нехай бореться. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:11

С лесом нудно возиться, обрабатывать, перевозить....
- Лучше пусть кушают "Рошеновские" конфетки.
И не морочат людям голову. Ведь дрова они не едят - вот пусть кушают конфетки.(по приемлемым ценам)

За каждый вагон технического кругляка на границе - "вышку" в 24 часа.
Лес практически отсутствует на востоке и юге Украины.
А с учётом парализованного на сегодня строительства - пока тишина - но это пока!
Хотя вывозить "Чёрный чернобыльский лес" - вроде как и благо.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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  #<12
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