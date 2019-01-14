Я о..ваю, а мораторій хто встановив - Україна чи ЄС?
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Додано: Чет 17 січ, 2019 16:44
Re: ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через.
Я о..ваю, а мораторій хто встановив - Україна чи ЄС?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 17 січ, 2019 16:48
И ЕС поднял визг и борется с этим! Вы что меня на чем-то подловить решили? Не удастся!
Додано: Чет 17 січ, 2019 16:56
Re: ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:11
С лесом нудно возиться, обрабатывать, перевозить....
- Лучше пусть кушают "Рошеновские" конфетки.
И не морочат людям голову. Ведь дрова они не едят - вот пусть кушают конфетки.(по приемлемым ценам)
За каждый вагон технического кругляка на границе - "вышку" в 24 часа.
Лес практически отсутствует на востоке и юге Украины.
А с учётом парализованного на сегодня строительства - пока тишина - но это пока!
Хотя вывозить "Чёрный чернобыльский лес" - вроде как и благо.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:49
Якщо все так дійсно запущено, то береться створюється державна монополія, як Укроборонпром чи Нафтоогаз, під назвою "Укрліс", і тільки ця монополія матиме право у лісхозів закупляти ліс і продавати його споживачам, закуповується за 100% вартості, а продається + 300% вартості, а українським деревообробним підприємствам йдуть дотації з бюджету на ті самі 300%, от і маємо "ринкову" ціну для всіх однакову, і вільний експорт лісу, хто хоче - той хай закуповує у "Укрлісу" скільки хоче і експортує куди хоче)
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