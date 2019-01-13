ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через...

Додано: Чет 17 січ, 2019 19:11

С лесом нудно возиться, обрабатывать, перевозить....

- Лучше пусть кушают "Рошеновские" конфетки.

И не морочат людям голову. Ведь дрова они не едят - вот пусть кушают конфетки.(по приемлемым ценам)



За каждый вагон технического кругляка на границе - "вышку" в 24 часа.

Лес практически отсутствует на востоке и юге Украины.

А с учётом парализованного на сегодня строительства - пока тишина - но это пока!

Хотя вывозить "Чёрный чернобыльский лес" - вроде как и благо.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.