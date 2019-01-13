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ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 січ, 2019 16:44
zРадио написав:
В любом случае роскоши принимать самостоятельные решения мы себя лишили. Как реально можно противодействовать - только восстанавливая леса со скоростью их вырубки.
Я о..ваю, а мораторій хто встановив - Україна чи ЄС?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Чет 17 січ, 2019 16:48
lapay написав: zРадио написав:
В любом случае роскоши принимать самостоятельные решения мы себя лишили. Как реально можно противодействовать - только восстанавливая леса со скоростью их вырубки.
Я о..ваю, а мораторій хто встановив - Україна чи ЄС?
И ЕС поднял визг и борется с этим! Вы что меня на чем-то подловить решили?
Не удастся!
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zРадио
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Додано: Чет 17 січ, 2019 16:56
zРадио написав:
И ЕС поднял визг и борется с этим!
Зі своїм вереском?
Ну, нехай бореться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Чет 17 січ, 2019 19:11
С лесом нудно возиться, обрабатывать, перевозить....
- Лучше пусть кушают "Рошеновские" конфетки.
И не морочат людям голову. Ведь дрова они не едят - вот пусть кушают конфетки.(по приемлемым ценам)
За каждый вагон технического кругляка на границе - "вышку" в 24 часа.
Лес практически отсутствует на востоке и юге Украины.
А с учётом парализованного на сегодня строительства - пока тишина - но это пока!
Хотя вывозить "Чёрный чернобыльский лес" - вроде как и благо.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 19:49
zРадио написав: sumy4 написав:
Введіть квоту як робить ЄС -10 кубів лісу на рік, і нічого порушено не буде і ліси цілі, і всі задоволені. Або можна дозволити повністю експорт і ввести експортне мито + 300% від вартості деревини, варіантів маса, щоб залишати додану вартість у себе і не порушувати умови асоціації...
Какие сладкие слова - с логикой поспорить невозможно. Вроде как все правильно предлагаете.
Только вот текст Соглашения об Ассоциации не наделяет Украину данными правами! Квоты может вводить только ЕС, Украина - нет. Также нам запрещено устанавливать экспортные пошлины.
Единственное исключение в вопросе фритрейдерства ЕС -> Украина касается автомобилей. Здесь определено ступенчатое снижение ввозной пошлины - на 1%/год.
Спасибо за это нужно сказать тем, кто готовил соглашение (Янукович, Азаров), и тем, кто подписывал его (Порошенко, Яценюк). И если про первых двух можно хотя бы сказать "лучше поздно, чем никогда", то про вторых - "бачили очі, що купували"
Якщо все так дійсно запущено, то береться створюється державна монополія, як Укроборонпром чи Нафтоогаз, під назвою "Укрліс", і тільки ця монополія матиме право у лісхозів закупляти ліс і продавати його споживачам, закуповується за 100% вартості, а продається + 300% вартості, а українським деревообробним підприємствам йдуть дотації з бюджету на ті самі 300%, от і маємо "ринкову" ціну для всіх однакову, і вільний експорт лісу, хто хоче - той хай закуповує у "Укрлісу" скільки хоче і експортує куди хоче)
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Додано: Чет 17 січ, 2019 23:04
zРадио написав: jeugen написав: zРадио написав:
Только вот текст Соглашения об Ассоциации не наделяет Украину данными правами! Квоты может вводить только ЕС, Украина - нет. Также нам запрещено устанавливать экспортные пошлины.
При правильному проведенні тендеру дозволів на вирубку лісів - початково можна встановити вартість дозволу в вартість всього лісу на вибраній ділянці
.
Це нам Ассоціація не забороняє.
Технически это можно, согласен. Но ЕС регулирует подобные ограничения шантажом власти в вопросах предоставления кредитов.
В любом случае роскоши принимать самостоятельные решения мы себя лишили. Как реально можно противодействовать - только восстанавливая леса со скоростью их вырубки.
Но ЕС возьмет у нас ровно столько, сколько ему нужно!
То есть, отменить мораторий, но одновременно ввести экологический восстановительный налог: за каждое вырубленное дерево - допустим 1 тысяча гривень.
Часть налога(вот тут уже надо просчитать какая, может даже и 90%) возвращать украинскому
дерево-обрабатывающему предприятию после обработки
этого ствола. При импорте кругляка, без его обработки здесь, ясное дело - 100% этого налога идет, целевым образом
, на восстановление украинских лесов.
Все спиленные деревья чипировать и под учет. Никаких "дров" из стволов без электронного учета их происхождения.
Все - и волки сыты и овцы целы. И пусть вывозят куда хотят свои "золотые" дрова, хоть в ЕС, хоть в Сибирь
Кстати, при этом варианте есть еще один громадный плюс - контрабанда леса потеряет смысл.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 23:08
sumy4 написав:
Якщо все так дійсно запущено, то береться створюється державна монополія, як Укроборонпром чи Нафтоогаз, під назвою "Укрліс",
Не надо нам монополий, уже одного нафтогаза выше крыши. Ваша же правильная
идея, но без монополий и чиновников мною выше уже описана
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 07:50
EKO написав: zРадио написав: jeugen написав:
При правильному проведенні тендеру дозволів на вирубку лісів - початково можна встановити вартість дозволу в вартість всього лісу на вибраній ділянці
.
Це нам Ассоціація не забороняє.
Технически это можно, согласен. Но ЕС регулирует подобные ограничения шантажом власти в вопросах предоставления кредитов.
В любом случае роскоши принимать самостоятельные решения мы себя лишили. Как реально можно противодействовать - только восстанавливая леса со скоростью их вырубки.
Но ЕС возьмет у нас ровно столько, сколько ему нужно!
То есть, отменить мораторий, но одновременно ввести экологический восстановительный налог: за каждое вырубленное дерево - допустим 1 тысяча гривень.
Часть налога(вот тут уже надо просчитать какая, может даже и 90%) возвращать украинскому
дерево-обрабатывающему предприятию после обработки
этого ствола. При импорте кругляка, без его обработки здесь, ясное дело - 100% этого налога идет, целевым образом
, на восстановление украинских лесов.
Все спиленные деревья чипировать и под учет. Никаких "дров" из стволов без электронного учета их происхождения.
Все - и волки сыты и овцы целы. И пусть вывозят куда хотят свои "золотые" дрова, хоть в ЕС, хоть в Сибирь
Кстати, при этом варианте есть еще один громадный плюс - контрабанда леса потеряет смысл.
В таком случае своры "смотрящих" бросятся потрошить селян.
Что выискивают сухие деревья и вырезают их на дрова.
Тем самым сохраняя свою зону обитания.
И наоборот Своры смотрящих будут курировать вырубку(организовывать своры хунвейбинов с вырубкой леса) - плюя на коренных жителей. Устраивать продажу дров по ценам алмазов. Благо дело уже угольную отрасль распотрошили.
Пример Лозинского вам в руку.В наших условиях, аборигенам без берданки или АК - с "властями" никак!
В первую очередь - физическая ликвидация "Чёрной коррупции" в Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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