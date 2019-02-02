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ЄС ініціював переговори з
Україною щодо суперечки через...

ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:39

Аудитор
Австрияки в Румынии ряд лесопилок высокотехнологических установили(как "наши говорят" внесли внешние инвестиции) - в Румынии лес уже выкосили, а новый, оказалось не успевает вырости, да его ещё и сажать необходимо - на очереди Украина, здесь за бабки готовы продать "всё", благо дело лесопилки у границы, с подъездными Ж/Д путями(отсюда возникает вопрос: а не "какой то большой батенька", воспользовавшись Австрией как офшорной зоной качает и обналичивает бабло с Украины в Европе).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:01

Re: ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через.

  jeugen написав:Тому, що із-за контрабандного українського кругляка в Європі зараз скандал. Одне британське бюро зробило дослідження по контрабанді лісу - і виявилося, що 40+% контрабанди в Європу йде з України. А в цьому скандалі пов*язли такі гіганти, як Монді(папір), ІКЕА, ...

Тому проголосують і за мораторій на дрова. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:29

  lapay написав:
  jeugen написав:Тому, що із-за контрабандного українського кругляка в Європі зараз скандал. Одне британське бюро зробило дослідження по контрабанді лісу - і виявилося, що 40+% контрабанди в Європу йде з України. А в цьому скандалі пов*язли такі гіганти, як Монді(папір), ІКЕА, ...

Тому проголосують і за мораторій на дрова. :)

В таком случае Румыния перестанет блокировать(выступать против) строительство газопровода из РФ "Северный поток - 2".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:23

Re: ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через.

  Kudrjavuy написав:на очереди Украина, здесь за бабки готовы продать "всё"
Ну вот вам конкретно видео с фактами как продают все.

Или Садовий то теж "агент Кремля" а відео знято в Сібирях на кітайскому кордоні?
Все эти моратории фейк и брехня керманычей..
Джон
 
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