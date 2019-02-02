ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через...

Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:39

Аудитор

Австрияки в Румынии ряд лесопилок высокотехнологических установили(как "наши говорят" внесли внешние инвестиции) - в Румынии лес уже выкосили, а новый, оказалось не успевает вырости, да его ещё и сажать необходимо - на очереди Украина, здесь за бабки готовы продать "всё", благо дело лесопилки у границы, с подъездными Ж/Д путями(отсюда возникает вопрос: а не "какой то большой батенька", воспользовавшись Австрией как офшорной зоной качает и обналичивает бабло с Украины в Европе).

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.