ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через...
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Аудитор Австрияки в Румынии ряд лесопилок высокотехнологических установили(как "наши говорят" внесли внешние инвестиции) - в Румынии лес уже выкосили, а новый, оказалось не успевает вырости, да его ещё и сажать необходимо - на очереди Украина, здесь за бабки готовы продать "всё", благо дело лесопилки у границы, с подъездными Ж/Д путями(отсюда возникает вопрос: а не "какой то большой батенька", воспользовавшись Австрией как офшорной зоной качает и обналичивает бабло с Украины в Европе).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
jeugen написав:Тому, що із-за контрабандного українського кругляка в Європі зараз скандал. Одне британське бюро зробило дослідження по контрабанді лісу - і виявилося, що 40+% контрабанди в Європу йде з України. А в цьому скандалі пов*язли такі гіганти, як Монді(папір), ІКЕА, ...
Тому проголосують і за мораторій на дрова.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
jeugen написав:Тому, що із-за контрабандного українського кругляка в Європі зараз скандал. Одне британське бюро зробило дослідження по контрабанді лісу - і виявилося, що 40+% контрабанди в Європу йде з України. А в цьому скандалі пов*язли такі гіганти, як Монді(папір), ІКЕА, ...
Тому проголосують і за мораторій на дрова.
В таком случае Румыния перестанет блокировать(выступать против) строительство газопровода из РФ "Северный поток - 2".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.