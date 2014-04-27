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Попытка взлома карты

Попытка взлома карты
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:23

Попытка взлома карты

Добрый день,
Вчера на Вайбер пришло сообщение от банка (Креди Агриколь) о том, что с моей зп-карты кто-то пытался снять сначала 0 дол с использованием пин-кода, а потом 1 дол с использованием свв кода. Но что-то пошло не так и произошла техническая ошибка.
Информационная линия подтвердила, что была попытка снятия.
Конечно же, карточку сразу заблокировали.
Некоторым коллегам также пришли аналогичные сообщения.
В банке говорят, что Креди Агриколь не исключение, в других банках было что-то аналогичное.
Кто-то в курсе, что это было? у кого-то были аналогичные атаки/акции/флеш-мобы?
Akogo
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:43

Re: Попытка взлома карты

  Akogo написав:у кого-то были аналогичные атаки/акции/флеш-мобы?
У меня были попытки списать сумму до 100 грн, которые были описаны в этой статье. Нулевой лимит на оплате в интернете меня спас.
Карту не блокировал, не перевыпускал. CVV карты никто не знал: получал курьером запечатанный конверт, потом код стер.

  Akogo написав:Кто-то в курсе, что это было?
Если пытались снять с использованием ПИН-кода, то магнитную ленту на карте смогли скопировать.
Получается у мошенников была копия магнитной ленты, CVV-код — карту однозначно на перевыпуск.

Если на карте водятся большие деньги, то выпускайте карту с чипом
.
MASolomko
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