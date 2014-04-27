Попытка взлома карты

Добрый день,
Вчера на Вайбер пришло сообщение от банка (Креди Агриколь) о том, что с моей зп-карты кто-то пытался снять сначала 0 дол с использованием пин-кода, а потом 1 дол с использованием свв кода. Но что-то пошло не так и произошла техническая ошибка.
Информационная линия подтвердила, что была попытка снятия.
Конечно же, карточку сразу заблокировали.
Некоторым коллегам также пришли аналогичные сообщения.
В банке говорят, что Креди Агриколь не исключение, в других банках было что-то аналогичное.
Кто-то в курсе, что это было? у кого-то были аналогичные атаки/акции/флеш-мобы?