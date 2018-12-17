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Медреформа в дії: хто отримає
безкоштовне УЗД і аналіз крові

Медреформа в дії: хто отримає безкоштовне УЗД і аналіз крові
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:38

Медреформа в дії: хто отримає безкоштовне УЗД і аналіз крові

Пропонуємо до обговорення:
Українці, які уклали договір з сімейним лікарем або терапевтом, зможуть безкоштовно зробити понад 50 аналізів.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:38

Если нет семейного врача, то сперва оказывают помощь, а потом выставляют счет на оплату? (американский вариант)
AlifeSoft
 
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