Українці, які уклали договір з сімейним лікарем або терапевтом, зможуть безкоштовно зробити понад 50 аналізів.
Дивися повний текст Медреформа в дії: хто отримає безкоштовне УЗД і аналіз крові.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 10:38
Медреформа в дії: хто отримає безкоштовне УЗД і аналіз крові
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Дивися повний текст Медреформа в дії: хто отримає безкоштовне УЗД і аналіз крові.
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:38
Если нет семейного врача, то сперва оказывают помощь, а потом выставляют счет на оплату? (американский вариант)
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:01
А если супруншу выгонят в первом полугодии и придёт новый министр? И начнёт другую компанию реформ?
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