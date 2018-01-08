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Ракові клітини навчилися
перетворювати на жир

Ракові клітини навчилися перетворювати на жир
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:52

Ракові клітини навчилися перетворювати на жир

Пропонуємо до обговорення:
Дослідники з Базельського університету (Швейцарія) провели досліди на мишах, яким вживили клітини раку грудей людини, і, завдяки комбінації двох препаратів, перетворили їх на жирові клітини, зупинивши метастазування. Робота опублікована в журналі Cancer Cell.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:52

Мне кажется, уже столько препаратов от рака нашли, а по факту все как боролись с ними дедовскими дорогими методами, так и будут бороться, пока это приносит доход.
magneet
 
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