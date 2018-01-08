|
|
|
Ракові клітини навчилися перетворювати на жир
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:52
Пропонуємо до обговорення:
Дослідники з Базельського університету (Швейцарія) провели досліди на мишах, яким вживили клітини раку грудей людини, і, завдяки комбінації двох препаратів, перетворили їх на жирові клітини, зупинивши метастазування. Робота опублікована в журналі Cancer Cell.
Дивися повний текст Ракові клітини навчилися перетворювати на жир
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86750
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:52
Мне кажется, уже столько препаратов от рака нашли, а по факту все как боролись с ними дедовскими дорогими методами, так и будут бороться, пока это приносит доход.
-
magneet
-
-
- Повідомлень: 143
- З нами з: 15.02.18
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|