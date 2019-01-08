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За графіком: Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 10:59
Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд України направив понад 18 млн грн на виплату пенсій січня.
Дивися повний текст За графіком: Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій січня понад 18 мільйонів
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R2
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Додано: Чет 17 січ, 2019 10:59
18 млрд (facepalm)
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redmax11
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Додано: Чет 17 січ, 2019 11:36
неужели опять пенсии задержат.... аааааа
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yil56
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:00
А 6 месяцев украли пенсии,выплачивать думают?
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mr_bosenko59
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