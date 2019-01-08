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За графіком: Пенсійний фонд
спрямував на виплату пенсій...

За графіком: Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:59

За графіком: Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд України направив понад 18 млн грн на виплату пенсій січня.

Дивися повний текст За графіком: Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій січня понад 18 мільйонів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:59

18 млрд (facepalm)
redmax11
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:36

неужели опять пенсии задержат.... аааааа
yil56
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:00

А 6 месяцев украли пенсии,выплачивать думают?
mr_bosenko59
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