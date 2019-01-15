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Держстат озвучив дані про
зростання сільського...

Держстат озвучив дані про зростання сільського...
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:13

Держстат озвучив дані про зростання сільського...

Пропонуємо до обговорення:
Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-грудні 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросло на 7,8%.

Дивися повний текст Держстат озвучив дані про зростання сільського господарства (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:13

что-то рост по животноводству противоречит росту иморта мяса...
Тракторист
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