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Держстат озвучив дані про зростання сільського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 11:13
Пропонуємо до обговорення:
Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-грудні 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросло на 7,8%.
Дивися повний текст Держстат озвучив дані про зростання сільського господарства (інфографіка)
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Додано: Чет 17 січ, 2019 11:13
что-то рост по животноводству противоречит росту иморта мяса...
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