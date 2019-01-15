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Кошти вже почали отримувати: в "Нафтогазі" розповіли, як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 січ, 2019 11:24
Пропонуємо до обговорення:
Глава правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв розповів про проблему виконання Газпромом рішення Стокгольмського арбітражу - отримання $2,6 млрд від російського газового монополіста.
Дивися повний текст Кошти вже почали отримувати: в \"Нафтогазі\" розповіли, як проходить стягнення $2,6 мільярда з \"Газпрому\"
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Додано: Чет 17 січ, 2019 11:24
И сколько получили? Больше чем себе выписали? Брехня!
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Додано: Чет 17 січ, 2019 11:32
украли даже больше... а сколько газа продали за бугор......
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Додано: Чет 17 січ, 2019 11:36
"Начали получать средства" - в платежах норма увеличина в 3 раза! Коболев получил "вознаграждение" , население наказано
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Додано: Чет 17 січ, 2019 11:43
Нагадує анекдот про старого і молодого адвокатів: " Молодий прибігає до тата і каже я за один день рішив проблему твоїх клієнтів. Старий адвокат дивиться і каже -ідіот, я за рахунок цієї справи і тебе вивчив і сім'ю утримував". Так і тут язиком триндіти не мішки носити. А кожного місяця мільйони карають на особисті рахунки Королева і Вітренка.
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