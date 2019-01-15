Кошти вже почали отримувати: в "Нафтогазі" розповіли, як...

Додано: Чет 17 січ, 2019 15:04

hxbbgaf написав: И сколько получили? Больше чем себе выписали? Брехня! И сколько получили? Больше чем себе выписали? Брехня!

Очень немного - это всего лишь влажные фантазии Коболева. Размер авансовых переплат Газпрома и был небольшой, а осознав, что Нефтегаз их списывает в счет судебного долга, их просто не станет со временем.Начинали взыскивать с 9 млн долларов в месяц - август и сентябрь, в октябре - уже 4 млн долларов при том, что объем транзита к зиме растет, а не снижается.Еще пару месяцев, и Газпром станет недоплачивать за транзит, чтобы компенсировать ранее списанные переплаты. И Нефтегаз с этим не сможет сделать ни-че-го, потому что напрямую у Газпрома не покупает, а значит придержать деньги в качестве рычага влияния не сможет.Это называется "хорошая мина при плохой игре" - Коболев понимает, что как-то получение бонуса нужно будет обосновывать. В будущем возможно и уголовное преследование. Посадить то не посадят (никого не садят из реальных воров), но сделать персоной нон-грата на пяток лет - это вполне...