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Кошти вже почали отримувати: в
"Нафтогазі" розповіли, як...

Кошти вже почали отримувати: в "Нафтогазі" розповіли, як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:24

Кошти вже почали отримувати: в "Нафтогазі" розповіли, як...

Пропонуємо до обговорення:
Глава правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв розповів про проблему виконання Газпромом рішення Стокгольмського арбітражу - отримання $2,6 млрд від російського газового монополіста.

Дивися повний текст Кошти вже почали отримувати: в \"Нафтогазі\" розповіли, як проходить стягнення $2,6 мільярда з \"Газпрому\".
R2
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И сколько получили? Больше чем себе выписали? Брехня!
hxbbgaf
 
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украли даже больше... а сколько газа продали за бугор......
yil56
 
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"Начали получать средства" - в платежах норма увеличина в 3 раза! Коболев получил "вознаграждение" , население наказано
Moimir
 
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Нагадує анекдот про старого і молодого адвокатів: " Молодий прибігає до тата і каже я за один день рішив проблему твоїх клієнтів. Старий адвокат дивиться і каже -ідіот, я за рахунок цієї справи і тебе вивчив і сім'ю утримував". Так і тут язиком триндіти не мішки носити. А кожного місяця мільйони карають на особисті рахунки Королева і Вітренка.
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«При этом глава «Нафтогаза» оптимистично настроен» - не мудрено...
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:04

  hxbbgaf написав:И сколько получили? Больше чем себе выписали? Брехня!


Очень немного - это всего лишь влажные фантазии Коболева. Размер авансовых переплат Газпрома и был небольшой, а осознав, что Нефтегаз их списывает в счет судебного долга, их просто не станет со временем.

Начинали взыскивать с 9 млн долларов в месяц - август и сентябрь, в октябре - уже 4 млн долларов при том, что объем транзита к зиме растет, а не снижается.

Еще пару месяцев, и Газпром станет недоплачивать за транзит, чтобы компенсировать ранее списанные переплаты. И Нефтегаз с этим не сможет сделать ни-че-го, потому что напрямую у Газпрома не покупает, а значит придержать деньги в качестве рычага влияния не сможет.

https://ru.tsn.ua/groshi/naftogaz-vzysk ... 31194.html
https://www.obozrevatel.com/economics/z ... -summu.htm

Это называется "хорошая мина при плохой игре" - Коболев понимает, что как-то получение бонуса нужно будет обосновывать. В будущем возможно и уголовное преследование. Посадить то не посадят (никого не садят из реальных воров), но сделать персоной нон-грата на пяток лет - это вполне...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:46

Вот читаю бредовые комментарии..Сколько желчи,ненависти,элементарной зависти в них..Но!Украина победила,и побольше бы было подобных и иных побед..у Украины..
zinaidagershon
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:57

  zinaidagershon написав:Вот читаю бредовые комментарии..Сколько желчи,ненависти,элементарной зависти в них..Но!Украина победила,и побольше бы было подобных и иных побед..у Украины..
У Украины впереди ещё много удивительных и славных побед.
ceba
 
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