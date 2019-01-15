Кошти вже почали отримувати: в "Нафтогазі" розповіли, як...
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Нагадує анекдот про старого і молодого адвокатів: " Молодий прибігає до тата і каже я за один день рішив проблему твоїх клієнтів. Старий адвокат дивиться і каже -ідіот, я за рахунок цієї справи і тебе вивчив і сім'ю утримував". Так і тут язиком триндіти не мішки носити. А кожного місяця мільйони карають на особисті рахунки Королева і Вітренка.
hxbbgaf написав:И сколько получили? Больше чем себе выписали? Брехня!
Очень немного - это всего лишь влажные фантазии Коболева. Размер авансовых переплат Газпрома и был небольшой, а осознав, что Нефтегаз их списывает в счет судебного долга, их просто не станет со временем.
Начинали взыскивать с 9 млн долларов в месяц - август и сентябрь, в октябре - уже 4 млн долларов при том, что объем транзита к зиме растет, а не снижается.
Еще пару месяцев, и Газпром станет недоплачивать за транзит, чтобы компенсировать ранее списанные переплаты. И Нефтегаз с этим не сможет сделать ни-че-го, потому что напрямую у Газпрома не покупает, а значит придержать деньги в качестве рычага влияния не сможет.
Это называется "хорошая мина при плохой игре" - Коболев понимает, что как-то получение бонуса нужно будет обосновывать. В будущем возможно и уголовное преследование. Посадить то не посадят (никого не садят из реальных воров), но сделать персоной нон-грата на пяток лет - это вполне...