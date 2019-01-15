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Кошти вже почали отримувати: в
"Нафтогазі" розповіли, як...

Кошти вже почали отримувати: в "Нафтогазі" розповіли, як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:57

  zРадио написав:
  ceba написав:
  zinaidagershon написав:Вот читаю бредовые комментарии..Сколько желчи,ненависти,элементарной зависти в них..Но!Украина победила,и побольше бы было подобных и иных побед..у Украины..
У Украины впереди ещё много удивительных и славных побед.


Вы, вроде, от участия в политической и экономической жизни Украины самоотсранились.

Так что не нужно теперь подгавкивать из-под плинтуса :mrgreen: Мы уж как-нибудь сами теперь. А захотите вернуться - милости просим на контролируемые территории, и без паспорта с триколором!
Вы пишите ерунду. Политическая и экономическая жизнь Украины, контролируемые территории,подгавкивать из под плинтуса,милости просим, самоустранились. Я простой обыватель и смотрю на победы Украины со стороны.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 07:32

Re: Кошти вже почали отримувати: в "Нафтогазі" розповіли, як

Я на этот процесс смотрю очень оптимистично», – сказал Коболев

Ну еще бы.. Я бы тоже смотрел оптимистично, получив такую премию и приныкав ее у мамы в амэрици..

Средства уже начали получать: в "Нафтогазе" рассказали
Вчера, 11:15

Компанія «Нафтогаз України» повідомила, що суд у Швейцарії скасував своє рішення заморозити активи російського газового монополіста «Газпрому» через те, що цих активів у цій країні не виявили, і підтвердив чинність рішення Стокгольмського арбітражу і можливість арештувати ці активи, коли вони знайдуться.
18 Січень 2019, 06:30
https://www.radiosvoboda.org/a/news-naftohaz-hazprom-sud/29716787.html


упс..как-то неудобненько получилось..
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