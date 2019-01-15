Кошти вже почали отримувати: в "Нафтогазі" розповіли, як...
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zinaidagershon написав:Вот читаю бредовые комментарии..Сколько желчи,ненависти,элементарной зависти в них..Но!Украина победила,и побольше бы было подобных и иных побед..у Украины..
У Украины впереди ещё много удивительных и славных побед.
Вы, вроде, от участия в политической и экономической жизни Украины самоотсранились.
Так что не нужно теперь подгавкивать из-под плинтуса Мы уж как-нибудь сами теперь. А захотите вернуться - милости просим на контролируемые территории, и без паспорта с триколором!
Вы пишите ерунду. Политическая и экономическая жизнь Украины, контролируемые территории,подгавкивать из под плинтуса,милости просим, самоустранились. Я простой обыватель и смотрю на победы Украины со стороны.
Я на этот процесс смотрю очень оптимистично», – сказал Коболев
Ну еще бы.. Я бы тоже смотрел оптимистично, получив такую премию и приныкав ее у мамы в амэрици..
Средства уже начали получать: в "Нафтогазе" рассказали Вчера, 11:15
Компанія «Нафтогаз України» повідомила, що суд у Швейцарії скасував своє рішення заморозити активи російського газового монополіста «Газпрому» через те, що цих активів у цій країні не виявили, і підтвердив чинність рішення Стокгольмського арбітражу і можливість арештувати ці активи, коли вони знайдуться. 18 Січень 2019, 06:30 https://www.radiosvoboda.org/a/news-naftohaz-hazprom-sud/29716787.html