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Експерт прогнозує зростання
інфляції через виплати...

Експерт прогнозує зростання інфляції через виплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:57

Експерт прогнозує зростання інфляції через виплати...

Пропонуємо до обговорення:
Виплата субсидій населенню готівкою в рамках програми монетизації субсидій спровокує зростання інфляції, що значно перевищує показник 5%, запланований Національним банком України.

Дивися повний текст Експерт прогнозує зростання інфляції через виплати субсидій готівкою.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:07

Вот точно, только из-за субсидий!!!! И повышение цен, которое ломанется за газом, светом, водой и т д ну ни как не повлияют!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:18

сова, ветер дует от того что качаются деревья! )))
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:23

Дубинка "жёсткая монетарная" все исправит
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:15

Действие этого фактора на инфляцию будет примерно как в одном фильме у "метана выделяемого белками на глобальное потепление", название комедии в сожалению не помню. Инфляция будет гораздо выше 5%, но далеко не из-за субсидий, на заработки в ЕС едет все больше и больше людей, что-бы как-то удержать ещё неуехавших зарплаты в гривнах будут расти, что повлечет существенное удорожание местной составляющей во всех товарах и услугах, как результат и инфляция... Не может в данной ситуации в старне инфляция быть низкой в Украине, хоть до 30% повысь учетную ставку, вреда будет больше, а толку никакого, ниже 7% инфляция точно в ближайшие 3-4 года не опустится.
sumy4
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:33

Влияния нового пути субсидий на темпы инфляции нет. Раньше правительство переводило субсидии напрямую коммунальным службам. Теперь будет переводить те же деньги на счета субсидиантов, с которых средства будут автоматически поступать коммунальным службам. Суммы те же, плюс дополнительная банковская услуга , стоимостью в пять гривен.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:44

warlamp Там мова йде про реально монетизовані субсидії - не про спецрахунки ...
Puente
 
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