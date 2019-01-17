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Експерт прогнозує зростання
інфляції через виплати...

Експерт прогнозує зростання інфляції через виплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:29

Инфляция конечно будет выше 5%, НО, это субсидия в 500-100 грн на нее особо не повлияет.
Rainbow
 
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