RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НАБУ зобов'язали відкрити
справу за фактом можливого...

НАБУ зобов'язали відкрити справу за фактом можливого...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:04

НАБУ зобов'язали відкрити справу за фактом можливого...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в судових матеріалах.

Дивися повний текст НАБУ зобов'язали відкрити справу за фактом можливого хабарництва Гройсмана.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86750
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:04

Ой не могу)))))))))))))!!!!!!!!
сова
 
Повідомлень: 557
З нами з: 02.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 27661, katso і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Німеччині водіїв зобов'яжуть платити податок на дороги
R2 » Сер 09 січ, 2019 21:34
2 269
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 січ, 2019 21:40
petrov
Україна зобов'язалася покарати екс-власників...
R2 » Вів 01 січ, 2019 15:27
2 717
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 січ, 2019 10:03
heavensfeel
Влада Києва зобов'язала знизити тарифи на обслуговування...
R2 » Чет 27 гру, 2018 16:22
1 88
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 16:23
nalim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14284)
17.01.2019 12:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.