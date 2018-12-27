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НАБУ зобов'язали відкрити справу за фактом можливого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:04
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в судових матеріалах.
Дивися повний текст НАБУ зобов'язали відкрити справу за фактом можливого хабарництва Гройсмана
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Додано: Чет 17 січ, 2019 12:04
Ой не могу)))))))))))))!!!!!!!!
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