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Колишній перший заступник міністра інфраструктури...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:59
Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця недостатньо заробляє, щоб самій себе утримувати.
Дивися повний текст Колишній перший заступник міністра інфраструктури розповів, звідки в Укрзалізниці мільярдні збитки
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Додано: Чет 17 січ, 2019 12:59
О чем статья вообще? Если воровать - убыточным будет все.
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