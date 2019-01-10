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Колишній перший заступник
міністра інфраструктури...

Колишній перший заступник міністра інфраструктури...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:59

Колишній перший заступник міністра інфраструктури...

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця недостатньо заробляє, щоб самій себе утримувати.

Дивися повний текст Колишній перший заступник міністра інфраструктури розповів, звідки в Укрзалізниці мільярдні збитки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:59

О чем статья вообще? Если воровать - убыточным будет все.
sensei
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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