Колишній перший заступник міністра інфраструктури...

Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:33

jeugen написав: -Segey- написав: Решение проблемы укр железки очень просто - качественное , а не кумовское руководство. сокращение штата за счёт оптимизации самого полотна железной дороги .( допустим если заменить все перезды на мосты и тунели . уже знаительно сокраит затраты на зарплаты диспечеров в перспективе на значительную сумму. Введение электронных касс и терминалов на станциях освободит от кучи кассиров. введение электронных беллетов в пригородных маршрутах уберёт кондукторов из электричек.

А если сократить зарплаты руководству , то тут и до прибыли недалеко. Решение проблемы укр железки очень просто - качественное , а не кумовское руководство. сокращение штата за счёт оптимизации самого полотна железной дороги .( допустим если заменить все перезды на мосты и тунели . уже знаительно сокраит затраты на зарплаты диспечеров в перспективе на значительную сумму. Введение электронных касс и терминалов на станциях освободит от кучи кассиров. введение электронных беллетов в пригородных маршрутах уберёт кондукторов из электричек.А если сократить зарплаты руководству , то тут и до прибыли недалеко.

Не погані пропозиції, але:

- заміна переїздів на мости і тунелі не призведе до економії - будування/утримування подібних будівель значно дорожче ніж 5000грн/міс;

- ввеледення електронних касс призведе не тільки на економії на з/п а й на кількості пільговиків;

- введення електронного квитка приведе до зменшення пільговиків;

- зменшення з/п керівництва призведе до розширення дірок в бюджеті укрзалізниці;

- зменшення пільговиків призведе до депопуляції влади.

В принципі, єдине, що вірно написано в статті - що пасажироперевезення це лише 10% заробітку УЗ. А я скажу, що збільшення тарифів призведе до зменшення відсотку цього заробітку.

Наразі, ми маємо ситуацію, коли автомобілем удвох дешевше з*їздити в будь-який населений пункт, ніж на потязі. Особливо це помітно, якщо враховувати ще й пересування тим населеним пунктом.

А першочергова причина створення пасажирських перевезень - це масовість. Яка має забезпечуватись наступними умовами:

- один з найдешевших варіантів (автомобілем - дешевше, літаком та автобусом - приблизно стільки ж; провалено на 100%);

- один з найкомфортніших варіантів (з "+" - не переживаєш за пошкодження майна, можна перебувати в будь-якому положенні не створюючи перешкод поїздці(стоячи, лежачи, сидячи), можеш відпочивати; з "-" велика кількість сусідів, віддаленість від місця перебування, заборона на паління, зупинки та туалет за розкладом, вартість їжі, час в дорозі; виконано на 20%);

- один з найдоступніших варіантів (квиток можна придбати навіть зі сматфону, частота рейсів бажає кращого; виконано на 60%). Не погані пропозиції, але:- заміна переїздів на мости і тунелі не призведе до економії - будування/утримування подібних будівель значно дорожче ніж 5000грн/міс;- ввеледення електронних касс призведе не тільки на економії на з/п а й на кількості пільговиків;- введення електронного квитка приведе до зменшення пільговиків;- зменшення з/п керівництва призведе до розширення дірок в бюджеті укрзалізниці;- зменшення пільговиків призведе до депопуляції влади.В принципі, єдине, що вірно написано в статті - що пасажироперевезення це лише 10% заробітку УЗ. А я скажу, що збільшення тарифів призведе до зменшення відсотку цього заробітку.Наразі, ми маємо ситуацію, коли автомобілем удвох дешевше з*їздити в будь-який населений пункт, ніж на потязі. Особливо це помітно, якщо враховувати ще й пересування тим населеним пунктом.А першочергова причина створення пасажирських перевезень - це масовість. Яка має забезпечуватись наступними умовами:(автомобілем - дешевше, літаком та автобусом - приблизно стільки ж; провалено на 100%);(з "+" - не переживаєш за пошкодження майна, можна перебувати в будь-якому положенні не створюючи перешкод поїздці(стоячи, лежачи, сидячи), можеш відпочивати; з "-" велика кількість сусідів, віддаленість від місця перебування, заборона на паління, зупинки та туалет за розкладом, вартість їжі, час в дорозі; виконано на 20%);(квиток можна придбати навіть зі сматфону, частота рейсів бажає кращого; виконано на 60%).

Перечисленное Вами не более 10% факторов, кои так может трактовать не более, чем бухгалтер.За что Кирпу и вальнули - много знал, и с лёгкостью управлял.Ж/Д Украины - самая протяженная в Европе, при чём с момента своего создания есть основа транспортной системы Государства, при чём со 100% своего производства как рельсового пути, так и ПС. Попытки её обрушить - уже привели к потере асфальтовых дорог, попытки обрушить пассажирские перевозки - к закрытию малых станций, вымиранию поселений, что росли вокруг станций, и т.д.- Там столько параметров - что просчитывать + и - можно только в масштабах Государства. Где основной прибылью были транзитные потоки. Потеря "Шелкового Пути" через Украину ставит теперь много-много вопросов.А по причине того, что воры никогда не работали - в плане не создавали своё, не доводили до прибыли путём развития, совершенствования, .... - "могли только паровозы у американцев покупать."Но с того момента, как Чивакуня с Кровосисем запустили процесс её приватизации...- перспективы Ж/Д Украины становятся официально сомнительны.