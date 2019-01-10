Укрзалізниця недостатньо заробляє, щоб самій себе утримувати.
Дивися повний текст Колишній перший заступник міністра інфраструктури розповів, звідки в Укрзалізниці мільярдні збитки.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 12:59
Колишній перший заступник міністра інфраструктури...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Колишній перший заступник міністра інфраструктури розповів, звідки в Укрзалізниці мільярдні збитки.
Додано: Чет 17 січ, 2019 16:24
Решение проблемы укр железки очень просто - качественное , а не кумовское руководство. сокращение штата за счёт оптимизации самого полотна железной дороги .( допустим если заменить все перезды на мосты и тунели . уже знаительно сокраит затраты на зарплаты диспечеров в перспективе на значительную сумму. Введение электронных касс и терминалов на станциях освободит от кучи кассиров. введение электронных беллетов в пригородных маршрутах уберёт кондукторов из электричек.
А если сократить зарплаты руководству , то тут и до прибыли недалеко.
Додано: Чет 17 січ, 2019 20:24
Как все просто у некоторых "...если заменить все перезды на мосты и тунели . уже знаительно сокраит затраты на зарплаты ". Нда...
Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:15
Воруютс!
Воруютс, батенька!
А если оглянемся на Американские паровозы, так ...
- А за всё платить тужно, - "зайцы заплатят?" - Восточный Геббельс(с радиоактивным пеплом) отдыхает!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:38
Не погані пропозиції, але:
- заміна переїздів на мости і тунелі не призведе до економії - будування/утримування подібних будівель значно дорожче ніж 5000грн/міс;
- ввеледення електронних касс призведе не тільки на економії на з/п а й на кількості пільговиків;
- введення електронного квитка приведе до зменшення пільговиків;
- зменшення з/п керівництва призведе до розширення дірок в бюджеті укрзалізниці;
- зменшення пільговиків призведе до депопуляції влади.
В принципі, єдине, що вірно написано в статті - що пасажироперевезення це лише 10% заробітку УЗ. А я скажу, що збільшення тарифів призведе до зменшення відсотку цього заробітку.
Наразі, ми маємо ситуацію, коли автомобілем удвох дешевше з*їздити в будь-який населений пункт, ніж на потязі. Особливо це помітно, якщо враховувати ще й пересування тим населеним пунктом.
А першочергова причина створення пасажирських перевезень - це масовість. Яка має забезпечуватись наступними умовами:
- один з найдешевших варіантів (автомобілем - дешевше, літаком та автобусом - приблизно стільки ж; провалено на 100%);
- один з найкомфортніших варіантів (з "+" - не переживаєш за пошкодження майна, можна перебувати в будь-якому положенні не створюючи перешкод поїздці(стоячи, лежачи, сидячи), можеш відпочивати; з "-" велика кількість сусідів, віддаленість від місця перебування, заборона на паління, зупинки та туалет за розкладом, вартість їжі, час в дорозі; виконано на 20%);
- один з найдоступніших варіантів (квиток можна придбати навіть зі сматфону, частота рейсів бажає кращого; виконано на 60%).
Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:33
Перечисленное Вами не более 10% факторов, кои так может трактовать не более, чем бухгалтер.
За что Кирпу и вальнули - много знал, и с лёгкостью управлял.
Ж/Д Украины - самая протяженная в Европе, при чём с момента своего создания есть основа транспортной системы Государства, при чём со 100% своего производства как рельсового пути, так и ПС. Попытки её обрушить - уже привели к потере асфальтовых дорог, попытки обрушить пассажирские перевозки - к закрытию малых станций, вымиранию поселений, что росли вокруг станций, и т.д.
- Там столько параметров - что просчитывать + и - можно только в масштабах Государства. Где основной прибылью были транзитные потоки. Потеря "Шелкового Пути" через Украину ставит теперь много-много вопросов.
А по причине того, что воры никогда не работали - в плане не создавали своё, не доводили до прибыли путём развития, совершенствования, .... - "могли только паровозы у американцев покупать."
Но с того момента, как Чивакуня с Кровосисем запустили процесс её приватизации...
- перспективы Ж/Д Украины становятся официально сомнительны.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:51
Re: Колишній перший заступник міністра інфраструктури...
Тут можна і взяти більший радіус. Якщо вважати зростання ВВП на 3,4% досягненням(при середньосвітовому рості в 7%, та середньому рості ВВП країн, що розвиваються в 15%) - то Вашу останню фразу можна повторити без слова Ж/Д.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:12
Не!!!!!!!!!!
Это официальное заявление о приватизации по "ТЕМЕ" "за Американские паровозы" всей УЗ.
Которую предварительно вернули в полном объёме в госсобственность.(со списанными российскими Б/У вагонами и лизингом за них).
Пацаны "бомбят" по взрослому.
Завтра окажется, что у всей УЗ - есть американский собственник, а самим американцам об этом знать не обязательно.
Главное исключить из этого процесса украинцев с их знаниями, технологиями, предприятиями,... - всем транспортным комплексом.
Без системы УЗ - это уже не Государство.(война - показала)
А коммерческие проекты типа "Рельсовый автобус в "Борисполь"" - от Президента выглядят по крайней мере,... по сравнению со строившимися УЗ мостами через Днепр.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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