Проект з комп'ютеризації відділень "Укрпошти" може завершитися до кінця I кварталу 2019 року.
Дивися повний текст Глава \"Укрпошти\" назвав терміни комп'ютеризації відділень.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 13:02
Глава "Укрпошти" назвав терміни комп'ютеризації відділень
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Дивися повний текст Глава \"Укрпошти\" назвав терміни комп'ютеризації відділень.
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