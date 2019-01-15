Про це заявив заступник глави НБУ Олег Чурій.
Дивися повний текст У НБУ прокоментували місце гривні в індексі Біг-Мака.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 13:11
У НБУ прокоментували місце гривні в індексі Біг-Мака
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ прокоментували місце гривні в індексі Біг-Мака.
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