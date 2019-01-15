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У НБУ прокоментували місце
гривні в індексі Біг-Мака

У НБУ прокоментували місце гривні в індексі Біг-Мака
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:11

У НБУ прокоментували місце гривні в індексі Біг-Мака

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив заступник глави НБУ Олег Чурій.

Дивися повний текст У НБУ прокоментували місце гривні в індексі Біг-Мака.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:11

Як на мене, працівникам НБУ краще не коментувати індекс Біг-Мака :)
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