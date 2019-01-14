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У Viber додали нову функцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 січ, 2019 14:01
Пропонуємо до обговорення:
У Viber з’явилася функція проведення опитувань в групових чатах і спільнотах. Опитування працюють в реальному часі. Для цього учасникам групових чатів або адміністраторам спільнот треба в меню чату натиснути на значок опитування.
Дивися повний текст У Viber додали нову функцію
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Додано: Чет 17 січ, 2019 14:01
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