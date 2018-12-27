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«Київпастранс» пояснив,
навіщо прикладати «Картку...

«Київпастранс» пояснив, навіщо прикладати «Картку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:08

«Київпастранс» пояснив, навіщо прикладати «Картку...

Пропонуємо до обговорення:
Незареєстрована пільгова «Картка киянина» не дає права на безоплатний проїзд.

Дивися повний текст «Київпастранс» пояснив, навіщо прикладати «Картку киянина» до валідаторів.
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