Незареєстрована пільгова «Картка киянина» не дає права на безоплатний проїзд.
Дивися повний текст «Київпастранс» пояснив, навіщо прикладати «Картку киянина» до валідаторів.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 14:08
«Київпастранс» пояснив, навіщо прикладати «Картку...
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Дивися повний текст «Київпастранс» пояснив, навіщо прикладати «Картку киянина» до валідаторів.
Додано: Чет 17 січ, 2019 14:09
«Киевпастранс» объяснил, зачем прикладывать «Карточку киевлянина» к валидаторам
Три раза перечитал ..и так и не понял ЗАЧЕМ !?
Додано: Чет 17 січ, 2019 18:41
a_kibets
Чтобы транспортники могли выставит городу счёт для компенсации проезда льготников.
Додано: Чет 17 січ, 2019 21:53
Например мне бесплатный проезд гарантирован Законом Украины. Это раз. А каким нормативным актом предусмотрено прикладывать карточку к валидатору? На основании чего?
Это два. Три: прикладывать карточку по тому, что Киевпасстрансу так захотелось? Потому что надо посчитать сколько осталось живых пенсилнеров?
Додано: Вів 22 січ, 2019 15:45
А як враховувати пасажирів-пільговиків не киян? Чи їм проїзд в Києві буде платним?
Додано: Вів 22 січ, 2019 16:03
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