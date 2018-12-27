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«Київпастранс» пояснив,
навіщо прикладати «Картку...

«Київпастранс» пояснив, навіщо прикладати «Картку...
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:08

«Київпастранс» пояснив, навіщо прикладати «Картку...

Пропонуємо до обговорення:
Незареєстрована пільгова «Картка киянина» не дає права на безоплатний проїзд.

Дивися повний текст «Київпастранс» пояснив, навіщо прикладати «Картку киянина» до валідаторів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:09

«Киевпастранс» объяснил, зачем прикладывать «Карточку киевлянина» к валидаторам

Три раза перечитал ..и так и не понял ЗАЧЕМ !?
a_kibets
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:41

a_kibets
Чтобы транспортники могли выставит городу счёт для компенсации проезда льготников.
avk
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:53

Например мне бесплатный проезд гарантирован Законом Украины. Это раз. А каким нормативным актом предусмотрено прикладывать карточку к валидатору? На основании чего?
Это два. Три: прикладывать карточку по тому, что Киевпасстрансу так захотелось? Потому что надо посчитать сколько осталось живых пенсилнеров?
am_olshanetskiy
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:45

А як враховувати пасажирів-пільговиків не киян? Чи їм проїзд в Києві буде платним?
volodymyrkv
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:03

  volodymyrkv написав:А як враховувати пасажирів-пільговиків не киян? Чи їм проїзд в Києві буде платним?

Вочевидь платним. Безкоштовно можуть кататися у своєму місті
Faceless
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