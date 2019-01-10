46% суб'єктів господарювання, які перевірялися з приводу зарплати у конвертах, мають порушення.
Дивися повний текст У ДФС розповіли, як боротимуться із зарплатами в конвертах.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 15:01
У ДФС розповіли, як боротимуться із зарплатами в конвертах
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Дивися повний текст У ДФС розповіли, як боротимуться із зарплатами в конвертах.
Додано: Чет 17 січ, 2019 15:02
всего 8 млн из 26? смешно! Это скорее от силы 8 из 26 получают белую зп.
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