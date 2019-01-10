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У ДФС розповіли, як боротимуться
із зарплатами в конвертах

У ДФС розповіли, як боротимуться із зарплатами в конвертах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:01

У ДФС розповіли, як боротимуться із зарплатами в конвертах

Пропонуємо до обговорення:
46% суб'єктів господарювання, які перевірялися з приводу зарплати у конвертах, мають порушення.

Дивися повний текст У ДФС розповіли, як боротимуться із зарплатами в конвертах.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:02

всего 8 млн из 26? смешно! Это скорее от силы 8 из 26 получают белую зп.
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:50

Кому платить налоги? Этим ур**?
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