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НАБУ оголосило сімом особам
підозру у розкраданні коштів...

НАБУ оголосило сімом особам підозру у розкраданні коштів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:07

НАБУ оголосило сімом особам підозру у розкраданні коштів...

Пропонуємо до обговорення:
Національне антикорупційне бюро підозрює у розкраданні понад 90 мільйонів гривень філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" сімох осіб.

Дивися повний текст НАБУ оголосило сімом особам підозру у розкраданні коштів \"УЗ\" на 90 мільйонів.
R2
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Все равно никто не ответит. Даже "стрелочника" не найдут...
evs-igor
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Очередная серия про рыбалку на канале Дискавери - поймали и отпустили.
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