Такі тарифи опубліковано на сайті компанії.
Дивися повний текст «Київтеплоенерго» показало складники тарифів на централізоване опалення та гарячу воду (інфографіка).
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Додано: Чет 17 січ, 2019 16:43
«Київтеплоенерго» показало складники тарифів на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Київтеплоенерго» показало складники тарифів на централізоване опалення та гарячу воду (інфографіка).
Додано: Чет 17 січ, 2019 16:43
Надо это Киевтеплоэнерго познакомить с нашей самой честной статистикой, которая говорит о почти полном отсутствии инфляции.
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