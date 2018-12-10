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«Київтеплоенерго» показало
складники тарифів на...

«Київтеплоенерго» показало складники тарифів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:43

«Київтеплоенерго» показало складники тарифів на...

Пропонуємо до обговорення:
Такі тарифи опубліковано на сайті компанії.

Дивися повний текст «Київтеплоенерго» показало складники тарифів на централізоване опалення та гарячу воду (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:43

Надо это Киевтеплоэнерго познакомить с нашей самой честной статистикой, которая говорит о почти полном отсутствии инфляции.
ЯЧитатель
 
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