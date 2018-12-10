Такі тарифи опубліковано на сайті компанії.
Дивися повний текст «Київтеплоенерго» показало складники тарифів на централізоване опалення та гарячу воду (інфографіка).
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Додано: Чет 17 січ, 2019 16:43
«Київтеплоенерго» показало складники тарифів на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Київтеплоенерго» показало складники тарифів на централізоване опалення та гарячу воду (інфографіка).
Додано: Чет 17 січ, 2019 16:43
Надо это Киевтеплоэнерго познакомить с нашей самой честной статистикой, которая говорит о почти полном отсутствии инфляции.
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:05
в тарифах указана горячая вода, а из крана течёт тёплая - обман потребителей продолжается...
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:24
Може я чогось не розумію, але тарифи бачу, а складники ні.
Додано: Чет 17 січ, 2019 23:29
Заявление в Жек и теплопоставляющую компанию с требованием создания комиссии для замеров в вашей квартире и приведения ГВ к нормативам (примерно 50+ градусов). В случае несоответствия требовать пересчет. Ниже 42, если не ошибаюсь, горячая вода - считается не горячая, а холодная.
Под лежачий камень вода не течет
Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:59
А Вы пробовали эти варианты сами?
У нас в городе допустим после таких звонков (по поводу температуры в батареях и квартирах, горячей то воды у нас давно нет, в отличии от стоилцы) температура резко приходит в норму, приходит комиссия, замеряет, говорит что ты нехороший человек и наговариваешь на лучших людей планеты, уходят и температура снова плавно снижается до той, при которой ты вызывал комиссию.
Я так уже дважды за эту зиму наяривал по поводу холодных батарей. Они моментально на 3-4 дня подымали температуру теплоносителя, а потом она снова падала (вне зависимости от температуры "за бортом". Кстати каждый раз у них причина - поломка. Которая чудесным образом уже вот как раз сразу после звонка чудесным способом исправляется, хотя до этого пару недель не могли.
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