«Київтеплоенерго» показало складники тарифів на...

Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:59

EKO написав: Тракторист написав: в тарифах указана горячая вода, а из крана течёт тёплая - обман потребителей продолжается... в тарифах указана горячая вода, а из крана течёт тёплая - обман потребителей продолжается...

Заявление в Жек и теплопоставляющую компанию с требованием создания комиссии для замеров в вашей квартире и приведения ГВ к нормативам (примерно 50+ градусов). В случае несоответствия требовать пересчет. Ниже 42, если не ошибаюсь, горячая вода - считается не горячая, а холодная.

Под лежачий камень вода не течет Заявление в Жек и теплопоставляющую компанию с требованием создания комиссии для замеров в вашей квартире и приведения ГВ к нормативам (примерно 50+ градусов). В случае несоответствия требовать пересчет. Ниже 42, если не ошибаюсь, горячая вода - считается не горячая, а холодная.Под лежачий камень вода не течет

А Вы пробовали эти варианты сами?У нас в городе допустим после таких звонков (по поводу температуры в батареях и квартирах, горячей то воды у нас давно нет, в отличии от стоилцы) температура резко приходит в норму, приходит комиссия, замеряет, говорит что ты нехороший человек и наговариваешь на лучших людей планеты, уходят и температура снова плавно снижается до той, при которой ты вызывал комиссию.Я так уже дважды за эту зиму наяривал по поводу холодных батарей. Они моментально на 3-4 дня подымали температуру теплоносителя, а потом она снова падала (вне зависимости от температуры "за бортом". Кстати каждый раз у них причина - поломка. Которая чудесным образом уже вот как раз сразу после звонка чудесным способом исправляется, хотя до этого пару недель не могли.