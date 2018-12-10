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«Київтеплоенерго» показало
складники тарифів на...

«Київтеплоенерго» показало складники тарифів на...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:43

«Київтеплоенерго» показало складники тарифів на...

Пропонуємо до обговорення:
Такі тарифи опубліковано на сайті компанії.

Дивися повний текст «Київтеплоенерго» показало складники тарифів на централізоване опалення та гарячу воду (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:43

Надо это Киевтеплоэнерго познакомить с нашей самой честной статистикой, которая говорит о почти полном отсутствии инфляции.
ЯЧитатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:05

в тарифах указана горячая вода, а из крана течёт тёплая - обман потребителей продолжается...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:24

«Київтеплоенерго» показало складники тарифів

Може я чогось не розумію, але тарифи бачу, а складники ні.
Alex12345
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 23:29

  Тракторист написав:в тарифах указана горячая вода, а из крана течёт тёплая - обман потребителей продолжается...

Заявление в Жек и теплопоставляющую компанию с требованием создания комиссии для замеров в вашей квартире и приведения ГВ к нормативам (примерно 50+ градусов). В случае несоответствия требовать пересчет. Ниже 42, если не ошибаюсь, горячая вода - считается не горячая, а холодная.
Под лежачий камень вода не течет 8)
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:59

  EKO написав:
  Тракторист написав:в тарифах указана горячая вода, а из крана течёт тёплая - обман потребителей продолжается...

Заявление в Жек и теплопоставляющую компанию с требованием создания комиссии для замеров в вашей квартире и приведения ГВ к нормативам (примерно 50+ градусов). В случае несоответствия требовать пересчет. Ниже 42, если не ошибаюсь, горячая вода - считается не горячая, а холодная.
Под лежачий камень вода не течет 8)

А Вы пробовали эти варианты сами?

У нас в городе допустим после таких звонков (по поводу температуры в батареях и квартирах, горячей то воды у нас давно нет, в отличии от стоилцы) температура резко приходит в норму, приходит комиссия, замеряет, говорит что ты нехороший человек и наговариваешь на лучших людей планеты, уходят и температура снова плавно снижается до той, при которой ты вызывал комиссию.

Я так уже дважды за эту зиму наяривал по поводу холодных батарей. Они моментально на 3-4 дня подымали температуру теплоносителя, а потом она снова падала (вне зависимости от температуры "за бортом". Кстати каждый раз у них причина - поломка. Которая чудесным образом уже вот как раз сразу после звонка чудесным способом исправляется, хотя до этого пару недель не могли.
Imp
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:05

И за что религиозным организациям такая честь ? И где равные цены для всех, что должно было искоренить махинации и злоупотребления ? Та ладно и так сойдет, "свистеть" не мешки таскать ...
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:49

  EKO написав:
  Тракторист написав:в тарифах указана горячая вода, а из крана течёт тёплая - обман потребителей продолжается...

Заявление в Жек и теплопоставляющую компанию с требованием создания комиссии для замеров в вашей квартире и приведения ГВ к нормативам (примерно 50+ градусов). В случае несоответствия требовать пересчет. Ниже 42, если не ошибаюсь, горячая вода - считается не горячая, а холодная.
Под лежачий камень вода не течет 8)

во-первых, в 90% случаев ЖЭК вас пошлёт по этому вопросу, так так у вас наверняка прямой договор с КиевТеплоЭнерго. в во-вторых, это всё в теории просто и безпроблемно, а вы попробуйте реализовать свою схему на практике... кроме того у вас нет гарантии что за пару часов до прибытия комиссии от КиевТеплоЭнерго в вашем доме не поднимут параметры ГВС до номативных значений, а через некоторое время после прихода комиссии и замера парамтров всё вернётся на преждний уровень...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:19

  Igorten написав:И за что религиозным организациям такая честь ? И где равные цены для всех, что должно было искоренить махинации и злоупотребления ? Та ладно и так сойдет, "свистеть" не мешки таскать ...

Так они вроде как "запорука незалежності" бл..ть!
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:14

  Тракторист написав:
  EKO написав:
  Тракторист написав:в тарифах указана горячая вода, а из крана течёт тёплая - обман потребителей продолжается...

Заявление в Жек и теплопоставляющую компанию с требованием создания комиссии для замеров в вашей квартире и приведения ГВ к нормативам (примерно 50+ градусов). В случае несоответствия требовать пересчет. Ниже 42, если не ошибаюсь, горячая вода - считается не горячая, а холодная.
Под лежачий камень вода не течет 8)

во-первых, в 90% случаев ЖЭК вас пошлёт по этому вопросу, так так у вас наверняка прямой договор с КиевТеплоЭнерго. в во-вторых, это всё в теории просто и безпроблемно, а вы попробуйте реализовать свою схему на практике... кроме того у вас нет гарантии что за пару часов до прибытия комиссии от КиевТеплоЭнерго в вашем доме не поднимут параметры ГВС до номативных значений, а через некоторое время после прихода комиссии и замера парамтров всё вернётся на преждний уровень...


На каждый их хитрый болт, найдется хитрая гайка 8)
Видео и соседи вам зачем? Сначала, составляете звернення и фиксируете на видео замеры с термометром. Двое-трое свидетелей-соседей подписываются, что ГВ нифига не гв, а хз шо, и вызываете комиссию.

Вам - по вашим же словам, к ее приходу, увеличивают температуру на несколько дней. Как только температура падает, вы это уже готовое заявление, но от другой квартиры подаете. И такую карусель можно крутить им пока не опупеют и не включат горячую воду с нормативной температурой. Паралельно можно скаргу в администрацию и своему депутату закинуть, где описать эти все махинации - поверьте, часто помогает.
Тем более, скоро выборы 8)

И да, договор то с тепловиками прямой, но за сети в доме отвечает именно ЖЕК (УЖХ), потому писать надо сразу обоим, пусть разбираются, кто крайний.
И да, я из практического опыта это говорю, это не теория, вариант рабочий.
EKO
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