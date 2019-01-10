За статистикою українського ринку б/у смартфонів попит на смартфони iPhone падає.
Дивися повний текст Рейтинг найпопулярніших в Україні б/у смартфонів: попит на iPhone падає.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:11
Рейтинг найпопулярніших в Україні б/у смартфонів: попит...
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Дивися повний текст Рейтинг найпопулярніших в Україні б/у смартфонів: попит на iPhone падає.
Додано: Чет 17 січ, 2019 17:11
Есть к меня товарищ, ярый поклонник всего старого, так он только на днях свой допотопный кнопочный телефон, родом еще с 2000-х продал на виолити видимо такому же старьевщику, а себе купил простенький самсунг какой-то. И я его начинаю понимать
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