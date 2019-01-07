За ухвалення відповідної постанови проголосував 81 народний депутат, проти — 25, утрималися — 30, не голосували — 156.
Дивися повний текст Рада не підтримала скасування мораторію на продаж землі.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:34
Рада не підтримала скасування мораторію на продаж землі
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Дивися повний текст Рада не підтримала скасування мораторію на продаж землі.
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