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Рада не підтримала скасування
мораторію на продаж землі

Рада не підтримала скасування мораторію на продаж землі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:34

Рада не підтримала скасування мораторію на продаж землі

Пропонуємо до обговорення:
За ухвалення відповідної постанови проголосував 81 народний депутат, проти — 25, утрималися — 30, не голосували — 156.

Дивися повний текст Рада не підтримала скасування мораторію на продаж землі.
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