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Ціни на оренду нерухомості
в Лондоні досягли рекорду

Ціни на оренду нерухомості в Лондоні досягли рекорду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:50

Ціни на оренду нерухомості в Лондоні досягли рекорду

Пропонуємо до обговорення:
За останніми даними найбільшого британського агентства нерухомості Rightmove, середня орендна плата в Лондоні зросла до максимуму - 2034 фунти стерлінгів в останньому кварталі 2018 року. Початкова орендна плата в столиці зросла на 2,1 відсотка.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:58

Re: Ціни на оренду нерухомості в Лондоні досягли рекорду

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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