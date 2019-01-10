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Ціни на оренду нерухомості в Лондоні досягли рекорду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 січ, 2019 17:50
Пропонуємо до обговорення:
За останніми даними найбільшого британського агентства нерухомості Rightmove, середня орендна плата в Лондоні зросла до максимуму - 2034 фунти стерлінгів в останньому кварталі 2018 року. Початкова орендна плата в столиці зросла на 2,1 відсотка.
Дивися повний текст Ціни на оренду нерухомості в Лондоні досягли рекорду
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R2
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:50
Пузырь.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:58
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Чет 17 січ, 2019 19:10
середня орендна плата в Лондоні зросла до максимуму – 2034 фунти стерлінгів
Це за місяць за "середню" квартиру? Може в центрі міста?
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Додано: Чет 17 січ, 2019 20:02
Никогда не понимал тех людей которые стремятся в Лондон или в Англию , что там такого что все туда лезут ? Климат сырой , англичане неприветливые и смотрят на чужаков как на бы*** , цены сумасшедшие , растительность как и у нас .
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makishin60
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 05:27
makishin60 написав:
Никогда не понимал тех людей которые стремятся в Лондон или в Англию , что там такого что все туда лезут ? Климат сырой , англичане неприветливые и смотрят на чужаков как на бы*** , цены сумасшедшие , растительность как и у нас .
Везде смотрят на чужаков как на бы.. да и растительность в других странах Европы как и у нас. Тем не менее прутся даже в Польшу. Дай им возможность, они всем табором в Англию переберутся, латышам и полякам занозой станут.
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Karl
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