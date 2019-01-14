Ціни на оренду нерухомості в Лондоні досягли рекорду
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За останніми даними найбільшого британського агентства нерухомості Rightmove, середня орендна плата в Лондоні зросла до максимуму - 2034 фунти стерлінгів в останньому кварталі 2018 року. Початкова орендна плата в столиці зросла на 2,1 відсотка.
Никогда не понимал тех людей которые стремятся в Лондон или в Англию , что там такого что все туда лезут ? Климат сырой , англичане неприветливые и смотрят на чужаков как на бы*** , цены сумасшедшие , растительность как и у нас .
makishin60 написав:Никогда не понимал тех людей которые стремятся в Лондон или в Англию , что там такого что все туда лезут ? Климат сырой , англичане неприветливые и смотрят на чужаков как на бы*** , цены сумасшедшие , растительность как и у нас .
Везде смотрят на чужаков как на бы.. да и растительность в других странах Европы как и у нас. Тем не менее прутся даже в Польшу. Дай им возможность, они всем табором в Англию переберутся, латышам и полякам занозой станут.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
makishin60 написав:Никогда не понимал тех людей которые стремятся в Лондон или в Англию , что там такого что все туда лезут ? Климат сырой , англичане неприветливые и смотрят на чужаков как на бы*** , цены сумасшедшие , растительность как и у нас .
наверное, на вас смотрят как на бы** ло, потому что вы выглядите или ведете себя как бы**ло