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Ціни на оренду нерухомості
в Лондоні досягли рекорду

Ціни на оренду нерухомості в Лондоні досягли рекорду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:50

Ціни на оренду нерухомості в Лондоні досягли рекорду

Пропонуємо до обговорення:
За останніми даними найбільшого британського агентства нерухомості Rightmove, середня орендна плата в Лондоні зросла до максимуму - 2034 фунти стерлінгів в останньому кварталі 2018 року. Початкова орендна плата в столиці зросла на 2,1 відсотка.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:58

Re: Ціни на оренду нерухомості в Лондоні досягли рекорду

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:10

середня орендна плата в Лондоні зросла до максимуму – 2034 фунти стерлінгів

Це за місяць за "середню" квартиру? Може в центрі міста?
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:02

Никогда не понимал тех людей которые стремятся в Лондон или в Англию , что там такого что все туда лезут ? Климат сырой , англичане неприветливые и смотрят на чужаков как на бы*** , цены сумасшедшие , растительность как и у нас .
makishin60
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 05:27

Re: Ціни на оренду нерухомості в Лондоні досягли рекорду

  makishin60 написав:Никогда не понимал тех людей которые стремятся в Лондон или в Англию , что там такого что все туда лезут ? Климат сырой , англичане неприветливые и смотрят на чужаков как на бы*** , цены сумасшедшие , растительность как и у нас .

Везде смотрят на чужаков как на бы.. да и растительность в других странах Европы как и у нас. Тем не менее прутся даже в Польшу. Дай им возможность, они всем табором в Англию переберутся, латышам и полякам занозой станут.
Karl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:28

Продан сбежал вроде как в Турцию - там недвига взлетела https://ru.tsn.ua/politika/eks-rukovodi ... 48441.html
Возвратился Насиров - в Лондоне поднялась.
А говорят, ГФС Украины бессильна?
:mrgreen:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:07

0mage0
Ні, дурнику, за квадратний метр на рік!А тепер розкажи про шикаладних бариг, які у простого народу усьо укралі. :)
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:10

  makishin60 написав:Никогда не понимал тех людей которые стремятся в Лондон или в Англию , что там такого что все туда лезут ? Климат сырой , англичане неприветливые и смотрят на чужаков как на бы*** , цены сумасшедшие , растительность как и у нас .


наверное, на вас смотрят как на бы** ло, потому что вы выглядите или ведете себя как бы**ло
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:25

  andriyzhagun написав:0mage0
Ні, дурнику, за квадратний метр на рік!А тепер розкажи про шикаладних бариг, які у простого народу усьо укралі. :)

2000 фунтов - примерная цена месячной аренды 2 bedroom flat в приличном (но не фешенебельном) р-не.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 20:04

  Волгарь написав:2000 фунтов - примерная цена месячной аренды 2 bedroom flat в приличном (но не фешенебельном) р-не.


А тем временем в Нижнем...

Зображення
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