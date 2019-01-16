У Сумах з 1 лютого вартість проїзду в тролейбусах складе 4 гривні, що на 50 копійок дорожче, ніж зараз.
Дивися повний текст У Сумах з лютого дорожчає проїзд у транспорті.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:58
У Сумах з лютого дорожчає проїзд у транспорті
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Сумах з лютого дорожчає проїзд у транспорті.
Додано: Чет 17 січ, 2019 17:58
Не на 50 коп, а на 1,50 вообще-то. Не мешало бы проверять информацию, прежде чем писать статью
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