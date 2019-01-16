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У Сумах з лютого дорожчає
проїзд у транспорті

У Сумах з лютого дорожчає проїзд у транспорті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:58

У Сумах з лютого дорожчає проїзд у транспорті

Пропонуємо до обговорення:
У Сумах з 1 лютого вартість проїзду в тролейбусах складе 4 гривні, що на 50 копійок дорожче, ніж зараз.

Дивися повний текст У Сумах з лютого дорожчає проїзд у транспорті.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:58

Не на 50 коп, а на 1,50 вообще-то. Не мешало бы проверять информацию, прежде чем писать статью
preosvan
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