RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Нафтогазі підтримують
перехід до виплати субсидій...

У Нафтогазі підтримують перехід до виплати субсидій...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:58

У Нафтогазі підтримують перехід до виплати субсидій...

Пропонуємо до обговорення:
Монетизація субсидій та спряжена з нею верифікація бази споживачів — це крок, який усуне низку маніпуляцій на ринку газу.

Дивися повний текст У Нафтогазі підтримують перехід до виплати субсидій «живими грошима».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86763
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:58

Это полностью правильно. Человек вместо оплаты и сжигания газа (работы на трубу) сможет эти живые деньги потрать на утепление своей части дома или переход на другой тип отопления, что уменьшит потребление газа, а живые деньги в виде разницы между выделяемыми и затрачиваемыми будут нечто вроде процентов с депозита.

В долгосрочной перспективе это окупится тем, что Украина с импортера газа превратится в экспортера.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1913
З нами з: 30.10.08
Подякував: 176 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Аlександр, dinozavrik і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кошти вже почали отримувати: в "Нафтогазі" розповіли, як... 1, 2
R2 » Чет 17 січ, 2019 11:24
10 243
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 січ, 2019 17:57
ceba
Експерт прогнозує зростання інфляції через виплати...
R2 » Чет 17 січ, 2019 11:57
7 171
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 січ, 2019 17:26
PSL
У "Нафтогазі" розповіли, як дізнатися реальну кількість...
R2 » Чет 10 січ, 2019 12:10
1 204
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 12:10
Дикий не Дикий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (296)
17.01.2019 18:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.