Монетизація субсидій та спряжена з нею верифікація бази споживачів — це крок, який усуне низку маніпуляцій на ринку газу.
Дивися повний текст У Нафтогазі підтримують перехід до виплати субсидій «живими грошима».
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:58
У Нафтогазі підтримують перехід до виплати субсидій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нафтогазі підтримують перехід до виплати субсидій «живими грошима».
Додано: Чет 17 січ, 2019 17:58
Это полностью правильно. Человек вместо оплаты и сжигания газа (работы на трубу) сможет эти живые деньги потрать на утепление своей части дома или переход на другой тип отопления, что уменьшит потребление газа, а живые деньги в виде разницы между выделяемыми и затрачиваемыми будут нечто вроде процентов с депозита.
В долгосрочной перспективе это окупится тем, что Украина с импортера газа превратится в экспортера.
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:05
Не пишитіть чуш. Пенсіонери та інваліди та їм похер то утеплення. Гроші потратять на ліки і хліб.
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:20
Re: У Нафтогазі підтримують перехід до виплати субсидій...
Так на наступну зиму тоді не дадуть. Якраз пенсіонери самі порядні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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